Kurz vor 6.30 Uhr kam es auf der italienischen Autobahn A4 in der Nähe der lombardischen Stadt Brescia zu einem Unfall, in den zwei Lastwagen verwickelt waren. Ein News-Scout fuhr gleich hinter den beiden Lastwagen. Er berichtet: «Der eine der beiden Lastwagen hatte Kanister mit Flüssigkeit geladen. Als es zum Kontakt mit dem anderen Lastwagen kam, entzündete sich die Flüssigkeit innert Sekundenbruchteilen. «Es gab eine riesige Stichflamme.»

«Komplett ausgebrannt»

Glyzerin wird chemisch zu den Alkoholen gezählt. Es findet viele Verwendungszwecke, unter anderem als Feuchtigkeitsspender in Kosmetikprodukten. Glyzerin findet man zudem in Frostschutzmitteln und in der Landwirtschaft als Futterzusatz für Schweine oder Hühner. Als Lebensmittel-Zusatzstoff (etwa in Kaugummis oder Zahnpasta) trägt Glyzerin das Kürzel E422.