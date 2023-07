Dietikon ZH: Schwerer Verkehrsunfall – PKW liegt quer

Am Sonntag kam es in den frühen Morgenstunden zu einem schweren Verkehrsunfall in Dietikon.

Am Sonntag kam es in den frühen Morgenstunden am Kronenplatz in Dietikon ZH zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein News-Scout wurde durch einen lauten Knall geweckt: «Ich habe zuerst die Reifen quietschen gehört, dann den Knall und anschliessend schleifte das Blech über den Asphalt». Anschliessend kam das Auto auf den Tramgleisen zum Stehen, die Scheiben des Wagens waren zerborsten. In einer Video-Aufnahme des News-Scouts ist zusehen, wie mehrere Personen benommen aus dem querstehenden Auto steigen – aber nicht durch die Tür, sondern die gebrochenen Fenster.