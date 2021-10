Entführte Nonne freigelassen – «Es gab Freudentränen bei den Schwestern»

Schwester Gloria Cecilia arbeitete mit drei weiteren Nonnen in einer Pfarrei in Mali, um Kindern und Frauen vor Ort zu helfen.

Die Nonne wurde am 7. Februar 2017 in Mali von Islamisten entführt.

Die einst im Franziskusheim Oberriet SG lebende Gloria Cecilia Narváez wurde vor über viereinhalb Jahren in Mali an der Grenze zu Burkina Faso von islamistischen Geiselnehmern entführt. Jetzt ist sie freigekommen und die Freude bei ihren ehemaligen Mitschwestern ist gross.

«Es gab Freudentränen der Schwestern, als sie am Samstagabend die Neuigkeiten ihrer Freilassung erfuhren», sagt Schwester Martha Eugenia von den Missionsfranziskanerinnen in Oberriet SG. Am Sonntag wurde dann eine heilige Messe zum Dank, dass es ihr gut geht, gehalten. «Wir waren alle sehr erleichtert, und hoffen, Schwester Gloria kehrt zu uns zurück, ich denke, sie könnte sich hier gut erholen», so Schwester Martha.