Chaos am Flughafen Istanbul – «Es gab keinen Strom und kein Wi-Fi, die Leute haben sich um Schlafplätze gestritten»

Wegen eines Schneesturms sass Leser M .I.* fast zwei Tage am Flughafen in Istanbul fest. Für die Gestrandeten habe es nicht genügend Lebensmittel gegeben, auch Schlafplätze hätten gefehlt: «Es kam zu Demonstrationen, die Polizei wurde aufgeboten.»

Darum gehts Wegen starken Schneefalls blieb der Flughafen in Istanbul tagelang geschlossen.

Zahlreiche Passagiere und Passagierinnen sind dabei gestrandet.

Auch Leser M. I.* sass während fast zwei Tagen am Flughafen fest.

Er erzählt von prekären Verhältnissen für die Passagiere und Passagierinnen: Lebensmittel und Schlafplätze seien knapp gewesen.

«Ich habe in knapp zwei Tagen 70’000 Schritte durch den Flughafen gemacht – so viel bin ich auf der Suche nach Informationen rumgelaufen», erzählt Leser M. I.* Der 32-Jährige hätte eigentlich am 24. Januar mit einem Flieger der Turkish Airlines aus Istanbul in der Schweiz landen sollen. Wegen eines Schneesturms wurde der Flughafen Istanbul am Montag aber geschlossen und sämtliche Flüge annulliert.

Auch die Strassen zum Flughafen seien wegen des starken Schneefalls nicht mehr befahrbar gewesen, so I. Der Schweizer sass deswegen mit zahlreichen anderen Passagieren und Passagierinnen sowie den Flughafenmitarbeitenden zwei Tage am Flughafen fest. «Es herrschte komplettes Chaos: Die Organisation der Behörden funktionierte überhaupt nicht. Es gab nicht genügend Schlafplätze und Lunchboxen. Auch Strom und Wifi waren nicht immer für alle Passagiere verfügbar.»

«Nach wenigen Stunden sämtliche Restaurants leergekauft»

«Nachdem einige Passagiere keine Lunchbox erhielten, haben die Leute angefangen, in den Restaurants zu hamstern», so I. Niemand habe gewusst, wie lange der Flughafen geschlossen bleiben würde: «Alle hatten Angst, dass man hungern müsste. Nach wenigen Stunden waren sämtliche Restaurants geschlossen, da das Essen ausverkauft war.» Sein Kollege und er konnten sich in einer Bäckerei gerade noch die letzten Brötchen ergattern.

Auch die Schlafsituation sei prekär gewesen: Da nur Transit-Passagieren und -Passagierinnen eine Übernachtung in einem Hotelzimmer zur Verfügung gestellt worden sei, hätten alle anderen auf dem Boden schlafen müssen. «Familien mit Babys sowie alte Menschen haben auf Bänken oder dem kalten Boden übernachtet. Es gab sogar Streitereien um Schlafplätze.» Der Schweizer habe sich für die Nacht zunächst eine Bank reserviert. Diese habe er später aber einer Familie überlassen: «Es herrschten wirklich schlimme Zustände. Erst nach der ersten Nacht wurden Decken verteilt.»

Am zweiten Tag bildeten sich Demonstrationen

«Während der ganzen Zeit am Flughafen habe ich von den Behörden keine brauchbare Information zur Situation erhalten. Die Infodesks waren meist nicht besetzt – und wenn, standen Hunderte Leute an.» Am zweiten Tag begannen die Passagiere und Passagierinnen deswegen zu demonstrieren, so I. «Es bildeten sich Gruppen, die durch den Flughafen marschierten und «Wir brauchen Hotels» riefen. Daraufhin wurden mehrere Polizisten vorbeigeschickt, die alles beobachteten.» Auf Twitter sind Videos mit grossen Polizei-Einheiten in Kampfmontur zu sehen. Soweit I. mitbekam, seien die Demos aber friedlich verlaufen.

Als die Strassen am Nachmittag des 25. wieder geräumt waren, nutzte I. die Chance, um mit einem Taxi an einen anderen Flughafen in Istanbul, Istanbul-Sabiha Gökçen, zu fahren: Dort haben er und sei Kollege am Abend endlich einen Direktflug nach Zürich bekommen. «Mein Gepäck habe ich zwar bis jetzt noch nicht erhalten – aber ich bin einfach froh, dass ich endlich aus dieser Hölle entfliehen konnte.»

«Schlechtester Kundenservice, den ich je erlebt habe»

Auf Twitter berichten zahlreiche Personen von ähnlichen Zuständen. «Wir stecken nun bereits seit zwei Tagen am Flughafen fest. Niemand ist bereit, uns zu helfen, eine Lösung zu finden. Mütter mit kleinen Kindern und alte Menschen müssen auf dem kalten Betonboden schlafen», schreibt eine Userin, die ebenfalls am Flughafen gestrandet ist.

Ein anderer Flugpassagier schreibt: «Turkish Airline und Istanbul Airport haben den schlechtesten Kundenservice, den ich je erlebt habe. Kein Hotelzimmer, die meisten Restaurants hatten kein Essen mehr und man bekam kein Gratis-Wi-Fi.»

«Wir brauchen Hotels!», rufen Passagiere und Passagierinnen, die sich gemeinsam versammelten, um zu demonstrieren.

Ein weiteres Video zeigt die Polizei, wie sie die demonstrierenden Passagiere und Passagierinnen beobachtet.

Turkish Airlines sowie der Flughafen Istanbul waren bis Redaktionsschluss nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Gemäss des Twitter-Accounts von Istanbul Airport konnte der Flugbetrieb am 26. Januar wieder teilweise aufgenommen werden.

*Name geändert

Diese Rechte haben Flug-Passagiere und -Passagierinnen BAZL erklärt Grundsätzlich gelten für alle Abflüge aus EU-Staaten, der Schweiz, Norwegen und Island – unabhängig von der Fluggesellschaft – die europäischen Fluggastrechte nach Verordnung 261/2004, teilt Antonello Laveglia, Kommunikationsverantwortliche des Bundesamts für Zivilluftfahrt (BAZL), auf Anfrage mit.

Konkret bedeutet das gemäss Laveglia: Wird ein Flug annulliert, für welchen die Fluggastrechteverordnung zur Anwendung kommt, sind die Fluggesellschaften verpflichtet, den Flugpassagieren und Flugpassagierinnen Folgendes anzubieten. Nach Wahl der Passagiere und Passagierinnen entweder: – einen vergleichbaren Alternativflug zum frühestmöglichen Zeitpunkt (Umbuchung)

– einen Flug zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es verfügbare Plätze gibt

– bei Verzicht auf den Flug: die vollständige Rückerstattung der Ticketkosten



Die Luftfahrtunternehmen müssen betroffene Fluggäste ausserdem in angemessenem Verhältnis zur Wartezeit betreuen, zum Beispiel mit Mahlzeiten. Das kann auch eine Hotelunterbringung mit einschliessen, wenn eine solche notwendig ist.

Für Flüge ab Drittstaaten in die Schweiz (oder in einen EU-Staat) kommt die Fluggastrechteverordnung nur zur Anwendung, wenn der Flug von einer schweizerischen oder einer europäischen Fluggesellschaft durchgeführt wird. Da die Türkei kein EU-Mitgliedstaat ist, kommt die Fluggastrechteverordnung nicht zur Anwendung, wenn der Flug mit Turkish Airlines durchgeführt würde. Gemäss Laveglia habe man bis jetzt keine Meldungen von Passagieren und Passagierinnen zu der Situation in Istanbul erhalten. Betroffene Passagiere und Passagierinnen können ein Onlineformular ausfüllen, welche das BAZL prüfen wird.