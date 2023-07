Openair Frauenfeld: «Es gab keinen Weg zurück» – jetzt spricht der Stage Diver 

Ein 19-jähriger Österreicher wurde am Openair Frauenfeld von einem seiner Lieblingsrapper auf die Bühne geholt. Kurz danach sprang er in die Menge.

Bei einem Konzert des US-Rappers Ski Mask The Slump God sprang am Samstagabend ein Openair-Besucher von der Bühne und krachte auf den Boden. Gegenüber 20 Minuten spricht der 19-jährige Stage Diver aus Österreich nun über seinen verhängnisvollen Sprung. «Ich habe beim Konzert von einem meiner Lieblingskünstler ein Schild hochgehalten mit der Aufschrift ‹let me stage dive›. Daraufhin hat mich Ski Mask zu sich auf die Bühne geholt.» Danach sei alles schnell gegangen.