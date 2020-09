Gewaltdelikt in Zürich«Es gab nie Streit – sie waren friedliche Leute»

Die Stadtpolizei Zürich teilte am Donnerstag mit, dass kurz vor 7 Uhr die Meldung über einen heftigen Familienstreit in einer Wohnung in Zürich-Wollishofen einging. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf zwei verletzte Frauen, beide Schweizerinnen, im Alter von 18 und 50 Jahren und einen schwer verletzten Mann. Der 47-jährige Schweizer verstarb trotz sofortigen Reanimationsmassnahmen noch in der Wohnung. Die beiden Frauen, Mutter und Tochter, wurden ins Spital gebracht.