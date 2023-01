Anastasia (23): Rakete überlebt und nach 20 Stunden gerettet

Die Suche nach weiteren Verschütteten in Dnipro ist mittlerweile eingestellt worden.

Am Samstag traf eine russische Rakete einen Wohnkomplex in der ukrainischen Stadt Dnipro.

Anastasia Shvets kauert am Rande dessen, was einst der siebte Stock des Wohnkomplexes war.

«Ich habe keine Worte, ich habe keine Gefühle, ich fühle nichts als eine grosse innere Leere», schreibt Anastasia Shvets aus dem Spital der ukrainischen Industriestadt Dnipro. Die 23-Jährige hat wie durch ein Wunder überlebt, als die russische Kinshal-Rakete am Samstagnachmittag den Gebäudekomplex traf, in dem sie mit ihren Eltern wohnte.

200 Wohnungen wurden zerstört, Dutzende Menschen in den Tod gerissen und unter Trümmern begraben. Mindestens 44 Menschen starben, darunter fünf Kinder. Die Rettungskräfte konnten über 70 Verletzte bergen. Darunter auch Anastasia. Sie hatte das Glück, dass sie sich während des Einschlags im Badezimmer mit tragenden Wänden aufhielt – im Gegensatz zu ihren Eltern, die in der Küche sassen und seither verschwunden und wohl tot sind.

Schutz durch verstorbenen Verlobten?

Sie habe «eine Wunde am Kopf und Schnitte an den Beinen», sei aber ansonsten unversehrt – was sie auf ihren erst im September verstorbenen Verlobten zurückführt: «Ich fühlte, dass Wladislaw mich beschützen würde.»