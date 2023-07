Anna-Maria Ferchichi und Bushido feuern eine der drei Nannys

1 / 8 «Man kann sagen, sie war die trägste von allen. Die anderen haben sich öfter darüber beschwert, dass sie nicht mithilft», so Anna-Maria Ferchichi über die geschasste Nanny. Instagram/anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido leben als Grossfamilie in Dubai. Instagram/anna_maria_ferchichi Doch das kann massiv anstrengend sein. Darum haben sie für ihre Drillingsmädchen Leonora, Naima und Amaya je eine Nanny angestellt. Instagram/bush1do

Darum gehts Anna-Maria Ferchichi (41) und Bushido (44) haben eine ihrer Nannys entlassen.

Sie soll nicht nur träge, sondern auch unfreundlich zu den Kindern gewesen sein.

Aus dem Grund herrschte im Haushalt des Öfteren dicke Luft.

Eine Zeit lang wurde die Rasselbande von Bushido (44) und seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (41) von drei Nannys betreut – für jeden der Drillinge Leonora, Naima und Amaya war eine zuständig. Noch im Mai sprach Anna Maria in höchsten Tönen über die drei Angestellten Gretchen, Gahara und Euphemia. «Wunderbare Frauen, habe heute erst wieder gedacht, was für ein Glück wir haben», so Anna-Maria damals.

Nun aber musste eine der Kinderbetreuerinnen das Haus der Ferchichis verlassen. «Es hat sich oft abgezeichnet, dass die Dame, die jetzt gegangen ist, nicht so kollegial zu den anderen Nannys war», erzählt die 41-Jährige ihrer Community auf Instagram. «Man kann sagen, sie war die trägste von allen. Die anderen haben sich öfter darüber beschwert, dass sie nicht mithilft. Deswegen herrschte manchmal nicht so schöne Stimmung und es gab auch Streit untereinander.» Das habe der achtfachen Mutter gar nicht gepasst. «Ich kam dann morgen um sechs runter und dann herrschte dicke Luft.» Sie habe dann klargestellt, dass sich hier niemand zu streiten habe. «Ausser mein Mann und ich», ergänzt sie leicht schmunzelnd.

Anna-Maria Ferchichi: «Sie war unfreundlich zu den Grossen»

Allein deswegen hätte man zwar niemanden entlassen müssen, doch es sei auf Dauer einfach zu anstrengend gewesen. Noch dazu kommt, dass die besagte Nanny zu den älteren Kindern nicht sehr freundlich gewesen sei. Dass diese manchmal richtig anstrengend sein können, weiss die achtfache Mutter. «Jeder, der kleine Kinder hat, weiss wie es ist, mit den grösseren Geschwistern. Da gibt es manchmal einfach Gezicke und sie sind laut. Trotzdem muss man geduldig und freundlich sein, was ein paar Mal nicht der Fall gewesen ist.»

Des Weiteren hätten sie und Bushido schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine dritte Nanny mehr nötig sei. Am Anfang sei dies unverzichtbar gewesen, da Anna-Maria nach dem Umzug nach Dubai gleich mehrmals am Bein operiert und deshalb «lahmgelegt» wurde. Es handelte sich um eine hartnäckige Kapselentzündung am Oberschenkel, wie sie Anfang Jahr in einer Folge der RTL-Dokumentation «Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie» verraten hatte. Eine Zeit lang war sie deswegen auch auf einen Rollstuhl angewiesen.

Eine zweite Haushälterin soll es nun richten

Den Haushalt der Ferchichis unterstützen neben den Nannys ein Fahrer und eine Haushälterin. Die geschasste Nanny scheint den Kindern offenbar nicht zu fehlen. «Die haben auch in den zwei Monaten Urlaub nicht einmal nach ihr gefragt.» Nun überlegt sich das Paar jedoch, eine zweite Haushälterin anzustellen, da die jetzige wirklich einen «krassen Job» mache und ihr jemand unter die Armen greifen könnte. So würde sie unter anderem mehrmals am Tag warm kochen und die Wäsche für den ganzen Haushalt, bestehend aus zwölf Menschen, machen. «Sie hat zwar nichts gesagt, aber für eine Person allein ist es einfach zu viel.»

Der Rapper und die Schwester von Popmusikerin Sarah Connor (43) sind seit 2011 ein Paar und seit Mai 2012 verheiratet. Sie brachte ein Kind mit in die Ehe. Im Juli 2012 wurde die erste gemeinsame Tochter geboren, es folgten Zwillinge im November 2013, ein Sohn im Sommer 2015 und die Drillingsmädchen im November 2021. Erst vor kurzem hiess es, dass Anna-Maria zum neunten Mal schwanger war, jedoch handelte es sich um eine Eileiterschwangerschaft, wie die Influencerin zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen musste.



Hast du eine Haushaltshilfe? Ja, ohne sie wäre ich am Ende. Bei mir hilft die ganze Familie/der Partner/die Partnerin im Haushalt mit. Nein, ich schmeisse den Haushalt selbst.