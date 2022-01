SRF bezieht Stellung zu Kritik - «Es gehört zum Konzept von ‹Wilder›, menschliche Abgründe auszuloten»

Ein privater Schicksalsschlag führt sie in das fiktive Dorf Oberwies im Bernbiet. Doch plötzlich soll sie in einem Mordfall Licht ins Dunkel bringen.

Warntafeln, die auf sensible Szenen hinweisen sollen, will das SRF nun aber trotzdem anbringen.

Nun bezieht das SRF Stellung und erklärt, dass die Umsetzung des Themas «intensiv besprochen» wurde und man Suizid in «Wilder» nicht verharmlose.

Jörg Weisshaupt vom Verein für Suizidprävention Ipsilon nennt die Darstellung von Suizid in der SRF-Serie «Wilder» «problematisch» und «traumatisierend».

Mit der vierten und letzten Staffel von «Wilder» zeigt das SRF erneut einen Krimi, der das TV-Publikum begeistert. Doch die Inhalte der Serie sind nicht ohne, findet ein Experte: Die Szenen in «Wilder», die Suizid thematisieren und konkret zeigen, seien «problematisch», so Jörg Weisshaupt vom Verein für Suizidprävention Ipsilon am Dienstag gegenüber «Nau». Er erklärt: «Es ist erwiesen, dass manche Formen der Darstellung von Suiziden weitere Suizide als sogenannte Imitationshandlungen hervorrufen können.»