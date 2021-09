Fürst Albert verrät im Interview, wie der Gesundheitszustand seiner Frau, Fürstin Charlène, ist.

Während seines Deutschland-Besuches diese Woche wurde der 63-Jährige nun direkt auf Charlènes Gesundheitszustand angesprochen. Und dabei überraschte der Fürst mit seiner ehrlichen Antwort. «Es geht ihr so gut, wie die Umstände es gerade zulassen», so Albert am Rande der Kieler Woche gegenüber dem Sender RTL. «Sie hat noch ein paar Untersuchungen vor sich und dann wissen wir in ein paar Tagen, wann sie wieder reisen kann.»