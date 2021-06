Geheimer UFO-Bericht - «Es geht eindeutig etwas vor sich, mit dem wir nicht umgehen können»

Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, Barack Obama, bestätigte die Sichtung von UFOs. In der Late Night Show von James Corden plauderte er am 25. Mai 2021 über unerklärbare Sichtungen am Himmel.

Ein neuer Bericht der US-Geheimdienste über die Sichtung ausserirdischer Flugobjekte wird am 25. Juni öffentlich gemacht. US-Abgeordneten wurde er schon am Mittwoch vorgelegt. Und obwohl der Bericht nicht ausschliesst, dass das, was Militärpiloten in der Luft gesehen haben, neue Technologien sein könnten, die von anderen Staaten entwickelt wurden, haben sich viele Politiker ihre eigene Meinung darüber gemacht.