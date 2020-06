vor 1h

Boykott

Wegen einer Busse will Mann nie mehr nach Flims GR

In einem Leserbrief in einer Tageszeitung beschwert sich am Dienstag ein Mann über die angebliche «Bussenfalle» beim Flimser Werkhof. Er selbst hat dort an Pfingsten eine Busse kassiert und will nun Flims in Zukunft ganz meiden.

von Jil Rietmann

Am Pfingstwochenende wurden mehrere Falschparkierer gebüsst, weil sie bei der Werkhofsammelstelle in Flims GR parkiert haben. Das Verbot sei bei der Abzweigung von der Hauptstrasse in die Via Punt la Reisga deutlich beschildert, sagt der Gemeindeschreiber von Flims.

In einem Leserbrief in der Dienstagsausgabe des «Bündner Tagblatts» beschwert sich Vincent Fluck aus Flaach ZH über eine Parkbusse in Höhe von 40 Franken, die er am Pfingstwochenende in Flims GR erhalten hatte. « Meine Partnerin und ich wollten einen schönen Spaziergang am Crestasee machen » , sagt Fluck gegenüber 20 Minuten . Weil auf dem öffentlichen Parkplatz in der Nähe des Sees a lle Plätze besetzt waren , suchten sie sich eine Alternat i ve i n der Nähe. « Der Parkplatz bei der Werkhofsammelstelle s chien uns geeignet , weil sie ja feiertagsbedingt geschlossen war», so Fluck. Als sie jedoch nach zwei Stunden zum Auto zurückkamen, hatten sie eine Busse u nter dem Scheibenwischer kleben. Auch ein Dutzend andere Autofahrer, die ihr Fahrzeug d ort ab gestellt hätten , s eien gebüsst worden. «Als wir bei der Gemeinde angerufen haben, w u r de uns mitgeteilt , dass dort ein Zonenparkverbot gilt » , so der 54-Jährige. Die Gemeindepolizei in Flims erklärt: «Es herrscht ein generelles Parkverbot in Flims, ausser auf konkret signalisierten Parkplätzen, auf das bei der Ortstafel am Ortseingang aufmerksam gemacht wird.»

Parkverbot ist deutlich beschildert

Das Verbot sei bei der Abzweigung von der Hauptstrasse in die Via Punt la Reisga deutlich beschildert, liess ihn auch der Gemeindeschreiber wissen. Doch von dort aus fahre man noch einen Kilometer weiter zum Werkhof. «Uneingeweihte können nicht ahnen, dass das Verbot dort noch gültig ist. Wenn man d eswegen eine Busse kassiert, ist d as fies» , so Fluck. Gemäss dem Gemeindeschreiber ist der Standort der Tafel nach Rücksprachen mit der Verkehrspolizei Graubünden festgelegt worden. Man müsse die Tafel nur lesen, dann wisse man Bescheid.

Hätte Fluck gewusst , dass dort ein Parkverbot herrsche, hätte er das Auto an einem anderen Ort parkiert. Das geplante Nachtessen in Flims sei ihnen danach direkt vergangen. « Wir waren von der Busse so genervt, dass wir keine Lust mehr hatten .» Er und seine Partnerin besuchten am Pfingstwochenende einige lokale Restaurants, um sie wegen der Corona-Situation zu unterstützen. Er denke aber mittlerweile, dass Flims das nicht nötig habe. «Wir wollten etwas Gutes tun, und dann wirst du so empfangen.»

Er erwarte t von der Gemeinde Flims, d ass sie d eutlichere Tafeln aufs tellt , um andere Touristen vor der Bussenfalle zu schützen. Er habe nämlich das Gefühl, dass es Flims nicht um das Wohl der Touristen gehe, sonst hätte man das Parkverbot so signalisiert, dass es auch Touristen bemerken.