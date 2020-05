Homeoffice

«Es geht jetzt nicht um Perfektion»

Homeoffice ist gut für die Umwelt und Arbeitsmotivation. Doch Teleheimarbeit hat auch Schattenseiten. Hier gibt es Tipps für die Arbeit im eigenen Zuhause.

Neben einer geeigneten Arbeitsumgebung braucht es im Homeoffice vor allem Selbstdisziplin. In Krisenzeiten ist es jedoch auch wichtig, die Erwartungen an sich selbst und andere herunterzuschrauben.

Die Möglichkeit zu Teleheimarbeit senkt nicht nur den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen, sondern erhöht auch die Arbeitszufriedenheit und Motivation der Angestellten. Selbstbestimmung ist im westlichen Kulturkreis wichtig. So kann es motivierend sein, in einer selbst bestimmten Umgebung und teilweise auch mit selbst gewählten Arbeits- und Pausenzeiten arbeiten zu dürfen. Heutige Arbeitsplätze mit Gruppen- und Grossraumbüros und ständigem Kontakt zu den Kollegen sind nicht für alle Arbeitnehmer die geeignete Umgebung. Einen für sich passenden Arbeitsort auswählen zu dürfen, kann als Zeichen der Wertschätzung des Arbeitgebers empfunden werden und der Motivation zuträglich sein. Ausserdem wird man im Homeoffice weniger abgelenkt durch redselige Kollegen oder lautstarke Telefongespräche des Bürokollegen, es muss kein Dresscode befolgt werden, und der oftmals als Belastung empfundene Arbeitsweg entfällt.

Grenzen zwischen Arbeits- und Wohnbereich klar ziehen

Neben einer geeigneten Arbeitsumgebung braucht es im Homeoffice vor allem Selbstdisziplin. Man muss sich selbst motivieren können. Es ist ratsam, morgens einen Plan zu erstellen und genau festzulegen, welche Pendenzen abgearbeitet werden sollen. Viele erfolgreiche Teleheimarbeiter folgen beim Arbeiten zu Hause einer ähnlichen Routine wie im Büro. Ablenkungen gilt es konsequent zu vermeiden. Fixe Arbeits- und Pausenzeiten können dabei helfen: Nach zwei Stunden konzentriertem Arbeiten oder der Fertigstellung einer kniffligen Aufgabe darf man sich als Belohnung beispielsweise einen Snack aus der Küche holen, ein kurzes Youtube-Video anschauen oder eine Rauchpause einlegen. Der Wäsche oder persönlichen Post sollten Sie sich ausschliesslich vor Arbeitsbeginn, in der Mittagspause oder nach der Arbeit widmen. Mangelt es an Disziplin, Selbstverantwortung, Organisationsfähigkeit und Motivation, sollte man nach Ende der Corona-Krise wieder auf Homeoffice verzichten.

In Krisenzeiten Leistungserwartungen herunterschrauben

Fachpersonen der Arbeits- und Organisationspsychologie der Hochschule für Angewandte Psychologie der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) heben in einem Blogbeitrag die Bedeutung von Geduld und gegenseitigem Verständnis in Krisenzeiten hervor: «Die derzeitige Situation ist für uns alle besorgniserregend und nur schwer einschätzbar.» Daher sei es wichtig, die Leistungserwartungen an sich und andere herunterzuschrauben und bewusst in den Lernmodus zu gehen. «Es ist unrealistisch, in der jetzigen Situation die gleiche Leistungsfähigkeit oder die sonst übliche Gelassenheit zu erwarten.» Die Arbeits- und Organisationspsychologieexperten raten daher, einen Gang herunterzuschalten und dafür stärker zu priorisieren.