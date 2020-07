Wasserfontäne in Basel

«Es geht jetzt schon fast zwei Stunden und alle stehen ratlos da»

Am Dienstagvormittag sorgte eine mehrere meterhohe Wasserfontäne im Basler Hirzbrunnenquartier für Aufregung. Sie konnte zwar abgestellt werden, was sie verursacht hat, ist aber noch nicht klar.

Die Strasse, in der sich der Vorfall Ereignet hatte, befindet sich in der Nähe des Badischen Bahnhofs.

Ein Jet d’Eau mitten in Basel: Im Surinam im Kleinbasler Hirzbrunnenquartier sorgte am Dienstagvormittag eine Wasserfontäne für Aufregung.

«Im Sommer könnte man das doch lassen, es sieht schon noch gut aus», so die Leser-Reporterin. Sie fand offenbar gefallen an der Wasserfontäne, die am Dienstagvormittag im Basler Hirzbrunnenquartier während beinahe zwei Stunden mehr als zehn Meter in die Höhe schoss. Die Ursache für das Spektakel, dass sich auf der Quartierstrasse Im Surinam ereignete, ist noch unklar. Die betroffene Leitung gehörte zum Baumbewässerungssystem der Stadtgärtnerei.