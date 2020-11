Gossau SG«Es geht mir um den gesunden Menschenverstand»

«An einer Stelle in Baden gab es viele Verbotstafeln, doch für Taxifahrer war die Zufahrt gestattet», so Boscardin.

Die Busse hat er sich vor rund zwei Wochen eingefangen. Boscardin fuhr mit seinem Rollstuhlfahrdienst eine Patientin vom Kantonsspital St. Gallen nach Baden in eine Rehabilitationsklinik. «An einer Stelle in Baden gab es viele Verbotstafeln, doch für Taxifahrer war die Zufahrt gestattet», so Boscardin. Da er sich als Taxiunternehmen, also Rollstuhltaxi, verstehe, habe er diese Route genommen. Die Stadtpolizei Baden sieht es offenbar anders. Er erhält eine Busse wegen «Nichtbeachten des Vorschriftsignals ‹Verbot für Motorwagen›». «Es ist zum Davonlaufen», findet Boscardin. In den zwei Jahren, seit er seinen Rollstuhlfahrdienst unterhalte, habe er noch nie Probleme gehabt. «Es ist jetzt das erste Mal, dass so etwas passiert», meint er. «Es geht mir hier um den gesunden Menschenverstand.» Es sei unglaublich, dass er nicht als Taxi oder Zubringer gelte, wenn er doch eine Patientin befördere. Zudem habe sein Fahrzeug eine Behinderten-Parkkarte. «Meiner Ansicht nach ist ein Behindertentransport sogar höher einzustufen als ein normales Taxi.»