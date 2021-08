Gericht rechtfertigt sich - «Es geht nicht darum, das Opfer zu disqualifizieren»

1 / 10 Der 33-jährige Portugiese hatte gemeinsam mit einem damals 17-jährigen Kollegen am 1. Februar 2020 eine Frau in einem Hauseingang vergewaltigt. Privat Die beiden Männer begleiteten die damals 33-jährige Frau nach einer Partynacht nach Hause. Der Täter kannte das Opfer schon seit Jahren. 20 Minuten Bei der Verhandlung vor dem Appellationsgericht behauptet der 33-Jährige, die sexuellen Handlungen im Hauseingang seien einvernehmlich gewesen. Die Frau alarmierte allerdings unmittelbar nach der Tat die Polizei und war am Telefon völlig aufgelöst, wie die Tonaufnahme des Notrufs belegt. 20 Minuten

Darum gehts Im Berufungsverfahren reduzierte das Basler Appellationsgericht die Strafe für einen Vergewaltiger, der erstinstanzlich zu vier Jahren und drei Monaten verurteilt wurde.

Nun verschickt das Appellationsgericht Basel-Stadt eine Medienmitteilung, mit der es Missverständnisse ausräumen will.

Der Mann wird nun nach 18 Monaten Haft am 11. August aus dem Gefängnis entlassen. Die schriftliche Urteilsbegründung steht dann noch aus.

Ob der Fall ans Bundesgericht weitergezogen wird, ist unklar. Am Haftentlassungstermin ändert das aber nichts.

Das Urteil des Basler Appellationsgerichts im Berufungsverfahren zum Vergewaltigungsfall Elsässerstrasse warf hohe Wellen. Das Gericht stufte das Verschulden des Täters milder ein als die Vorinstanz, die den 33-jährigen Portugiesen noch zu 51 Monaten Gefängnis verurteilte.

Das Verdikt schockte die Öffentlichkeit und provozierte auf sozialen Medien einen Aufschrei, weil Gerichtspräsidentin Liselotte Henz in ihrer mündlichen Begründung einen Teil der Verantwortung an der Tat dem Opfer übertrug. So hätten die Signale, die die Frau an die Männer ausgesendet habe, auch eine Rolle gespielt. Aus dem Umstand, dass sich das Opfer wenige Stunden vor der Tat mit einem anderen Mann in eine Club-Toilette zurückgezogen hatte – wobei es nicht zum Geschlechtsverkehr gekommen sein soll – schlussfolgerte das Gericht, dass Safer Sex für die Frau «kein Thema» sei. Zusammengefasst handle es sich um ein «mittleres Verschulden» des Täters, so die Richterin.

Haftentlassung habe seinen Grund

Nun rechtfertigt sich das Gericht in einer Mitteilung, die an die Medien verschickt wurde: Das Urteil sei von einem Dreiergericht gefällt worden und nicht von der Gerichtspräsidentin (deren Wortwahl in der Urteilsbegründung kritisiert worden war). Es gehe lediglich darum, das Verschulden des Täters zu bemessen und nicht darum, das Opfer zu disqualifizieren, schreibt das Appellationsgericht. Ferner müsse sich das Gericht vergleichbare bereits entschiedene Fälle vor Augen halten. Vergleichbares Verschulden soll vergleichbar geahndet werden.

Neu lautete das Verdikt 36 Monate, wobei der Täter nach 18 Monaten bedingt aus dem Strafvollzug aus der Justizvollzugsanstalt Bostadel entlassen wird. Das ist am 11. August der Fall. Da er mit einem Landesverweis von sechs Jahren belegt wurde, wird er dann die Schweiz umgehend verlassen müssen. Das Gericht schreibt dazu: «Dass der Beschuldigte in wenigen Tagen aus der Haft entlassen wird, hat seinen Grund darin, dass er sich seit fast 18 Monaten in Untersuchungs-/Sicherheitshaft befindet, welche gesetzlich zwingend an die unbedingte Freiheitsstrafe anzurechnen ist.»

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen Online Opferberatung Beratungsstellen der O pferhilfe Schweiz