Basel-Stadt: Pensionierte Sanitäter sollen bei der Rettung aushelfen.

Grund dafür ist die zunehmende Anzahl an Einsätzen.

Kürzlich in den Ruhestand getretene Fachleute sollen die Regulären entlasten.

«Pensionär? Bei uns willkommen!» Mit diesem Slogan wirbt die Rettung Basel-Stadt um Rettungssanis im Ruhestand. Eine ungewöhnliche Massnahme. Hat es in Basel zu wenige Sanitäterinnen und Sanitäter? Bekannt ist, dass es der Polizei im Stadtkanton massiv an Personal fehlt. Neben vielen anderen Kündigungen verliess auch iCop Raphael Schneider das Korps. Ist die Lage bei der Rettung auch so schlimm?