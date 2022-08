Kiew und Westukraine : «Es geht um mehr als Big Macs» – McDonald’s kündigt Ukraine-Rückkehr an

Die Fast-Food-Kette McDonald’s will ihre Filialen in der Ukraine teilweise wieder öffnen. «Einige Restaurants in Kiew und der Westukraine» sollen «in den kommenden Monaten» den Betrieb wieder aufnehmen, erklärte der McDonald’s-Chef für internationale Märkte, Paul Pomroy, am Donnerstag. Er verwies auf Bitten der ukrainischen Mitarbeitenden des US-Unternehmens, die sich demnach «ein kleines, aber wichtiges Zeichen der Normalität» erhoffen.