Basel – YB: «Es geht um Prestige und Rangordnung» – FCB-Trainer Frei freut sich auf YB

Darum gehts Der FC Basel empfängt am Sonntag YB zu Hause.

An der Pressekonferenz gibt FCB-Trainer Alex Frei Auskunft.

Frei gibt sich gelassen vor der Partie gegen die Young Boys.

FCB-Trainer Alex Frei kommt direkt vom Teambus in den Presseraum, die Mannschaft ist kurz zuvor in Basel angekommen. Am Donnerstagabend hat der FC Basel das Hinspiel der Conference-League-Quali gegen Bröndby IF verloren. Frei sei sehr zufrieden gewesen mit der Leistung, man habe sich einfach nicht mit Toren belohnt. Einmal mehr, wie Frei sagt.

«Wir waren oftmals nah am Sieg und Heimspiele sind da um zu gewinnen», gibt sich Frei zuversichtlich angesprochen auf den starken Gegner am Sonntag. Um das nötige Wettkampfglück auf seine Seite zu zwingen, brauche es einen Achtungserfolg, so Frei. Für das würde sich ein Heimsieg gegen Hauptstädter anbieten. «YB ist Stand heute, das muss man klar sagen, die beste Mannschaft in der Schweiz», lobt Frei den 15-fachen Schweizermeister. Viel Dynamik und Torgefahr zeichnen den Gegner aus, so Frei weiter.

Breite Offensive, wenige Tore

Für solche Spiele müsse man die Mannschaft nicht extra motivieren. «Für solche Spiele bin ich Trainer und die Spieler Fussballer geworden.» Spiele gegen YB und den FC Zürich seien logischerweise wichtiger als andere Partien. «Da geht es um Prestige und Rangordnung», so der Hauptübungsleiter. Aber Frei wolle nichts wissen von einer Vorentscheidung, falls die Basler die Partie am Sonntag verlieren sollte. Auch fünf Punkte aufzuholen gegen YB sei nicht unmöglich. Der FCB habe auch schon 13 Punkte aufgeholt, sagt Frei mit einem Augenzwinkern.

Das grosse Problem des FCB sind in dieser Saison die fehlenden Tore. Und das obwohl Stand jetzt elf offensive Spieler im Kader stehen. «Wir haben mit Millar, NDoye, Zeqiri und Amdouni vier Spieler in unseren Reihen, die intakte Chancen haben an die WM nach Katar zu fahren.» Doch junge Spieler bräuchten Zeit um sich entwickeln zu können, die habe man aber nicht im Fussball, so Frei. «Wir hoffen, dass die Jungs Fehler nur einmal machen. Da wäre uns geholfen und auch gut für ihre Entwicklung.»

Pelmard wieder zurück im Mannschaftstraining

Der Innenverteidiger Andy Pelmard verpasste das Spiel in Bröndby, weil er zu spät am Treffpunkt für die Abreise erschienen ist. Am Freitag ist der Franzose wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. «Wir haben mit Andy gesprochen und ich habe mich auch mit dem Mannschaftsrat abgesprochen und nun ist die Sache gegessen», so Frei. Er sei auch in der Hackordnung nicht zurückgestuft worden, er habe die gleichen Chancen wie alle anderen.