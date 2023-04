Geldsorgen: «Wir müssen Familien finanziell entlasten»

Sie sind seit sechs Jahren Direktor von Pro Familia, haben auch ein Buch über die Schweizer Familienpolitik geschrieben. Überraschen Sie die Resultate des Berichts?

Dass so viele Familien in der Schweiz aus Geldnot auf medizinische Behandlungen verzichten müssen, ist erschreckend. Ganz allgemein zeigt der Bericht sehr deutlich auf: Vielen Familien in der Schweiz fehlt es an finanziellen Ressourcen . Ich hätte nicht erwartet, dass so viele Familien pessimistisch in die Zukunft schauen.