Es gibt eine App, die dir über deinen Ex hinweghilft

Ganz egal, ob man selbst verlassen wurde oder jemandem den Laufpass gegeben hat: Eine Trennung ist nie leicht. Für Ratschläge wenden sich die meisten von uns wohl an Freundinnen und Freunde oder lesen Blogs und Selbsthilfebücher.

Jetzt gibt es allerdings sogar eine App extra für Frauen, die helfen soll, über den oder die Ex hinwegzukommen. Sanity & Self ist quasi Podcast, Forum und Therapeutin in einem und gerade in aller Munde.

Sie enthält über 1000 geführte Audio-Sessions zu Themen wie Selbstliebe, Fitness und Ängsten, aber auch Sex, Liebe und Dating. Die Sessions sind auf Englisch und dauern zwischen drei und dreissig Minuten.

Die App Sanity & Self ist gerade in aller Munde. Wir zeigen dir hier in der Slideshow, wie sie aufgebaut ist. Im Zentrum stehen die geführten Guides zu ganz unterschiedlichen Themen: Beziehungen, Job, Schlaf, Fitness oder Selbstliebe. Mithilfe eines Reglers kann zwischen beruhigender Musik und der Stimme des Coachs reguliert werden. Wer nicht perfekt Englisch kann, der helfen die Untertitel auf dem Screen.

Bereits über eine halbe Million Userinnen weltweit haben den einwöchigen Kurs namens «Get over your Ex» (auf Deutsch: Komm über deinen Ex hinweg) durchgeführt. In sieben Audio-Sessions leitet Beziehungscoach Diana Mandell durch die Zeit nach der Trennung.

In den Kommentaren zu den Lektionen können sich die Userinnen der App gegenseitig Tipps geben. Falls dir das noch nicht ausreicht, kannst du dir für einen Aufpreis auch eine Expertin buchen, die dich im Chat ganz persönlich berät.

Übrigens: Für diejenigen, die es doch nicht lassen können, gibt es in der App die Reihe «Get your Ex back» (auf Deutsch: Hol dir deinen Ex zurück). Der fünfteiligen Guide thematisiert, ob und wann es sich für eine Beziehung zu kämpfen lohnt und wie man sich dabei dennoch treu bleibt.