Zürich: «Es gibt eine Vandalismus-Welle bei Elektro-Rollern»

1 / 5 Unbekannte demolierten den Elektro-Roller eines 20-Minuten-News-Scouts. 20min/News-Scout Um ein solches Gefährt handelt es sich. Den Roller kaufte er erst vor einem Jahr. Tamedia/Urs Jaudas Die Sachbeschädiger zerstörten auch das Zündschloss und erzeugten einen Schaden in der Höhe von mehreren Hundert Franken. 20min/News-Scout

Darum gehts Ein News-Scout berichtete, dass Unbekannte seinen Elektro-Roller demoliert hätten.

In Fachgeschäften beobachtet man zurzeit viele ähnliche Fälle.

Die Stadtpolizei Zürich verzeichnet keine Zunahme an Sachbeschädigung. Über die Höhe der Dunkelziffer von nicht angezeigten Fällen kann die Stadtpolizei keine Angaben machen.

Vor einigen Tagen beschädigten Unbekannte in Altstetten den erst vor einem Jahr gekauften Elektro-Roller von W. S.* (46). «Sie beschädigten das Zündschloss, das Batteriefach und die Seitenspiegel und richteten so einen Schaden von mehreren hundert Franken an.» Die rund tausend Franken teure Batterie sei wohl nur deshalb nicht geklaut worden, weil sie bei ihm in der Wohnung aufgeladen wurde, so S. «Ich bin sehr verärgert. Und offenbar bin ich nicht das einzige Opfer. In der Reparaturwerkstatt bestätigte man mir, dass zurzeit viele Besitzerinnen und Besitzer von Rollern und E-Scootern ähnliche Erlebnisse machen.»

Auf Anfrage berichten Fachgeschäfte von Dutzenden solcher Vorfälle. «Seit einigen Wochen gibt es richtiggehend eine Vandalismus-Welle bei Elektro-Rollern», sagt Isabelle Hunziker von Scooter Planet Zürich. Dass die Roller aus Versehen umfallen, hält Hunziker für ausgeschlossen. Wenn Roller allerdings mutwillig umgestossen werden, könnte einiges beschädigt werden. «Etwa Seitendeckel, Rückspiegel oder Bremshebel», so Hunziker. Den Kunden empfehle Scooter Planet, sich in solchen Fällen auch bei der Polizei zu melden.

Dass geparkte Fahrzeuge mutwillig demoliert werden, ist keine Neuigkeit, scheint aber ein neues Ausmass angenommen zu haben. Das könnte auch daran liegen, dass immer mehr und vor allem junge Menschen mit elektrobetriebenen Gefährten durch die Strassen fahren. E-Bikes, E-Trottis, Elektro-Roller – sogenannte «Leicht-Motorfahrräder» – sind überall zu sehen und führen nicht selten zu Konflikten im Strassenverkehr. Meldungen von falsch abgestellten oder von in den See geworfenen Scootern häufen sich. Auch kommt es schweizweit immer wieder vor, dass frisierte Roller von der Polizei beschlagnahmt werden.

Kein Anstieg an Schadensfällen

Genaue Aussagen über Sachbeschädigungen bei Rollern zu treffen, ist laut der Stadtpolizei Zürich aber schwierig. Wie die Polizei sagt, gibt es keine Statistik zu beschädigten Elektro-Rollern, da die verschiedenen Fahrzeuge der Kategorie «Leicht-Motorfahrräder» zusammengefasst aufgeführt werden. Insgesamt gingen pro Jahr aber rund ein bis zwei Dutzend Anzeigen mit Bezug Sachbeschädigungen an E-Trottis, E-Scootern und E-Rollern ein. «In diesem Jahr hat die Stadtpolizei aber keine Häufung festgestellt», so Marc Surber, Mediensprecher der Stadtpolizei Zürich. Zur Höhe der Dunkelziffer von nicht angezeigten Fällen könne die Stadtpolizei keine Angaben machen. Auch die Zurich Versicherung gibt auf Anfrage an, dass in den letzten Monaten keine Häufung von Schadenfällen im Zusammenhang mit Elektro-Rollern oder kleinen Motorrädern festgestellt wurde.

Trotzdem will W. S. Besitzerinnen und Besitzer von Elektrogefährten vor solchen mutwilligen Zerstörungsaktionen warnen. Um Sachbeschädigungen zu vermeiden, rät die Stadtpolizei daher, die Fahrzeuge möglichst immer in einem sicheren Raum – sei das im Büro, in der Garage, Wohnung, oder im Kellerabteil – aufzubewahren oder an einem belebten und beleuchteten Ort mit einem hochwertigen Schloss ab- und anzuschliessen.

*Name der Redaktion bekannt