Gehirn-Booster

Es gibt etwas, das genauso gut wirkt wie Kaffee

Da hilft nur noch Kaffee – diesen Satz hört man häufiger. Allerdings stimmt er nicht so ganz. Denn offenbar gibt es noch etwas anderes, das das menschliche Gehirn ordentlich auf Trab bringt.

Doch nicht für alle Menschen ist Koffein das Richtige. So sollten etwa Schwangere ihn nur in Massen geniessen.

Laufband statt Kaffeetrinken

Im Arbeitsgedächtnis – «working memory» – werden kurzfristig Informationen bereitgehalten: Zum Beispiel die Ziffern einer Telefonnummer, die man sich durch leises Wiederholen gemerkt hat, um sie später niederzuschreiben. Das Arbeitsgedächtnis wird auch benötigt, um einen Satz inhaltlich zu verstehen – sodass man sich am Ende eines Satzes noch an dessen Anfang erinnern kann. Es ist also Voraussetzung dafür, sinnentnehmend lesen zu können.

Blutfluss und Glückshormone

Woher dieser Effekt rührt, ist noch unklar. Das müssen weitere Studien zeigen, so die Forscher. Prapavessis und seine Kollegen vermuten aber, dass die Bewegung den Blutfluss im Hirn verbessert und Glückshormone wie Dopamin freisetzt. So haben deutsche Wissenschaftler bereits vor einigen Jahren gezeigt, dass das Gehirn schon bei einer Geschwindigkeit von vier Kilometern pro Stunde um 30 bis 40 Prozent stärker durchblutet wird als im Ruhezustand, was die Neubildung von Nervenzellen fördern kann.

Das zügige Spazieren könnte für all jene Menschen eine Alternative darstellen, für die der Konsum von Koffein nicht ganz unproblematisch ist, so die ebenfalls an der Untersuchung beteiligte Anisa Morava: «Bei gesunden Menschen, die zwei Tassen Kaffee am Tag trinken, werden ihre physiologischen Funktionen nicht negativ beeinflusst.» Aber bei speziellen Bevölkerungsgruppen – etwa Schwangeren, Angst-Patienten oder Personen mit Herz-Kreislauf-Problemen – könne der Konsum von Koffein problematisch sein. Hier könnte die Bewegungsalternative helfen.