Avenir Suisse Studie: ETH-Professor sieht Vorteile beim Ausbau der Staatsstellen

«Und dass in einer Wissensgesellschaft der Bereich Erziehung und Unterricht personell ausgebaut wird, dürfte auch vielen Unternehmen entgegenkommen, die auf gut ausgebildete Fachkräfte angewiesen sind», so Kopp.

In einem freien Arbeitsmarkt stünden zudem die Unternehmen in Konkurrenz um neue Arbeitnehmende – der Staat ist dabei ein attraktiver Arbeitgeber.

Gute Gründe für das Wachstum

«Dass die Beschäftigung im öffentlichen Sektor stärker zugenommen hat als in der Privatwirtschaft, ist aus ökonomischer Perspektive nicht zwangsläufig problematisch», so Kopp. Wenn die zusätzlichen Leistungen des Staats auf gestiegene Bedürfnisse und Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger zurückgehen, mache das Wachstum durchaus Sinn.

Es gebe gute Gründe dafür, dass der staatliche Bereich stärker wächst als die Privatwirtschaft. So sei es etwa nicht überraschend, dass in einer alternden Gesellschaft der staatlich geprägte Gesundheitssektor oder das Sozialwesen inklusive Altersheimen überproportional wachsen. Eine qualitativ hochstehende Gesundheits- und Alterspflege brauche Personal.

«Und dass in einer Wissensgesellschaft der Bereich Erziehung und Unterricht personell ausgebaut wird, dürfte auch vielen Unternehmen entgegenkommen, die auf gut ausgebildete Fachkräfte angewiesen sind», so Kopp. Gleiches gelte für die Kinderbetreuung. Auch die Unternehmen profitieren, wenn mehr Frauen in ihren Job zurückkehrten und arbeitstätig blieben.

Staat ist ein attraktiver Arbeitgeber

Mit einem Anteil von 23 Prozent der Beschäftigten im Gesamtmarkt arbeitet fast jeder fünfte in der Schweiz für den öffentlichen Sektor. Nimmt der Staat der Privatwirtschaft langsam die Arbeitnehmenden weg? «Ich denke schon, dass der Staat in vielen Bereichen ein attraktiver Arbeitgeber ist», sagt Kopp.

Verallgemeinern könne man das jedoch nicht – in einigen Bereichen des Gesundheitswesens etwa dürfte es bei den Arbeitsbedingungen durchaus Luft nach oben geben, sagt Kopp. Unabhängig von der Frage Privatwirtschaft oder Staat stünden Unternehmen und Branchen in einem freien Arbeitsmarkt in Konkurrenz zueinander. Dies gelte besonders in Zeiten des Fachkräftemangels. «Wenn gewisse Arbeitgeber attraktiver sind als andere, dann wird es für Letztere schwierig», so Kopp.