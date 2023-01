Désirée Nick teilt gegen Helene Fischer aus

In ihrem Podcast «Lose Luder» begrüsste die Kabarettistin «Bauer sucht Frau»-Kandidatin Antonia Hemmer (22). Die Influencerin hat mit ihrem Ex-Partner, Landwirt Patrick Romer (26), vor ihrer Trennung den Song «Du hast mich einmal zu oft angesehen» aufgenommen. Dies veranlasst Nick dazu, auch über andere Musikerinnen und Musiker zu sprechen – und sie sich in typischer Nick-Manier vorzunehmen. Dabei liess sie kein gutes Haar an der «Atemlos»-Interpretin, die einen Abschluss als Musical-Sängerin hat. Helenes Erfolg kann die 66-Jährige nämlich so gar nicht nachvollziehen.