UN-Bericht : Es gibt jedes Jahr Millionen Tote, weil 900’000 Hebammen fehlen

Laut UN-Organisationen fehlen weltweit hunderttausende Hebammen. Das führe zu Millionen von Toten, weil Frauen und Babys keine fachgerechte Betreuung erhalten.

Weltweit fehlten rund 900’000 Hebammen und Geburtshelfer, schreiben der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der internationale Verband der Hebammen. Das entspreche einem Drittel der nötigen Zahl. 93 Prozent der Fachleute sind Frauen. Die Corona-Pandemie habe die Krise verschärft, weil die Versorgung Schwangerer und Gebärender in den Hintergrund gerückt sei und Hebammen mancherorts zu anderen Diensten herangezogen würden. Wenn das Ausbildungstempo nicht erhöht werde, entspanne sich die Lage bis 2030 nur wenig, heisst es in dem Bericht.

Geburtenrate in der Schweiz sinkt

Laut David Baud, Leiter der Geburtshilfe beim Universitätsspital in Lausanne, ist der Rückgang der Geburtenrate in der Schweiz keine Überraschung. Er und sein Team verglichen die Corona-Zeit mit Ebola in Westafrika, Zika in Brasilien, Sars-Cov in China in den Jahren 2002 bis 2004 und der Spanischen Grippe. Dabei stellte sich heraus, dass die Zahl der Schwangerschaften in Pandemien stets zurückging.