Blaues Bier dank Algen – Das IPA von Hoppy Urban Brew ist blau

Hippes Craft-Bier aus kleinen Brauereien ist aus Bars, Supermärkten und Onlineshops nicht mehr wegzudenken. Um die Kundschaft am Flaschenhals und bierliebende Konsumierende bei Laune zu halten, müssen sich Brauereien deshalb immer wieder Neues überlegen. Zwei französischen Firmen ist das geglückt:

Algen als Nahrungsergänzungsmittel

Für eine ihrer neusten Bier-Kreationen hat sich die französische Brauerei Hoppy Urban Brew mit der Firma Etika Spirulina aus dem nordfranzösischen Lille zusammengetan. Letzteren passt das gut, denn sie möchten ihre in Becken gezüchteten Blaualgen als Nahrungsergänzungsmittel bekannt machen.

Xavier Delannoy, Inhaber von Etika Spirulina, in der Spirulina-Farm in der Nähe von Lille.

1500 Flaschen in drei Monaten ausverkauft

Das scheint gut anzukommen: Nachdem 1500 Flaschen des dreiprozentigen ABV-Gebräus in den letzten drei Monaten des Jahres 2021 bereits ausverkauft waren, arbeitete die Brauerei daran, die Produktion hochzufahren. Aktuell hat der französische Onlineshop von Hoppy Urban Brew die blauen Flaschen wieder auf Lager: Line kannst du dort für circa drei Franken die Flasche kaufen.

Bislang war nur dunkles Bier bunt

Mit ihrem Line-Bier haben die zwei Firmen das geschafft, was schon viele andere Bierbrauereien in den letzten Jahren versucht haben: Bier einfach mal anders aussehen lassen. Mitarbeitende der HUB-Brauerei hatten zwar zuvor in Japan und Ohio blau und grün gefärbtes Bier gesehen, jedoch nicht mit Algen hergestellt, sondern mit Farbstoff.