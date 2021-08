Wein für Haustiere – Es gibt jetzt Drinks für Katzen und Hunde

Biere und Cocktails für Hunde

Seit 2012 bietet Woof and Brew Aperitifgetränke für Hunde an. Das Unternehmen stellt beispielsweise sogenannten Pawsecco für Hunde und Katzen her, die Produktpalette umfasst aber auch Biere, Weine und Tees. In Japan ist B&H Lifes führend bei Getränken für Haustiere. Unter den Namen Wan-Wan und Nyan Nyan (Wuff und Miau auf Japanisch) werden verschiedene Aperitifs und Energy Drinks angeboten.