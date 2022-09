4-Tagespass von Schweiz Tourismus: Es gibt jetzt ein GA für Kurzferien

Den 4-Tagespass kannst du ab sofort bis am 31. Oktober 2022 via SBB Mobile App, auf der Website der SBB, an vielen Billettautomaten sowie an den meisten bedienten Verkaufsstellen des öffentlichen Verkehrs beziehen. Gültig ist das Billett an vier aufeinanderfolgenden Tagen in allen Zügen, Bussen und Schiffen der Schweiz, welche im GA-Geltungsbereich liegen.