Chiengora – Es gibt jetzt Mode aus Hundehaar

Hundewolle hat lange Tradition

«Für jede Wolle werden extra Tiere gezüchtet»

Die beiden gründeten Modus Intarsia mit der Vision, den Garnmarkt zu diversifizieren. Dabei ist Hundewolle eine Ressource, die schon vorhanden ist aber von vielen Menschen einfach weggeworfen wird. «Wir leben in einer Zeit, in der wir es uns nicht mehr leisten können, wertvolle Ressourcen dieser Erde zu verschwenden», schreiben sie auf ihrer Webseite. Ann Cathrin Schönrock erklärt: «Für jede Wolle werden extra Tiere gezüchtet, meistens nicht tierethisch gehalten und dann wird die Wolle geerntet. Bei unseren Tieren fällt die Wolle als Nebenprodukt der Haustierhaltung an. Kein einziges Tier wird dafür in die Welt gesetzt.»

Bei der Sammelaktion des deutschen Unternehmens können auch Hundehalterinnen und Hundehalter aus der Schweiz mitmachen. Statt in den Müll wandert die ausgekämmte Unterwolle in ein Paket, das an eine Sammelstelle in der Schweiz geschickt wird. Dann wird die Wolle gewogen, sortiert und in die Wäscherei weiterversendet. Anschliessend wird sie entweder zu Handstrickgarn oder Industrie-Garn gesponnen. Pro Einsendung spendet Modus Intarsia einen Betrag an den Tierschutz – so haben auch die Fellnasen etwas davon.