Essbares Parfüm: Es gibt jetzt Parfüm für dein Glace

Schoggi, Erdbeere, Zitrone, Vanille oder auch Zimt: Egal, wie fein Glace-Sorten im Mund schmecken oder wie innovativ sie in der Form daherkommen, einen Geruch haben sie in der Nase nicht. Die US-amerikanische Marke «Salt and Straw» will hier Abhilfe schaffen und hat ein neues Produkt auf den Markt gebracht: einen Duft, den man auf Eis sprühen kann.