Der Mundschutz , der an ein Babylätzli erinnert, soll dank seiner Grösse den ganzen Bart umhüllen und so Abdrücke vermeiden und den Träger schützen.

Mit der Maske im Schurke-überfällt-Saloon-Look kannst du also deinen Bart schützen. Der Schutz für den Träger selbst sowie dessen Umfe l d l ässt allerdings zu wünschen übrig. So standen M a s k en aus Textil bereits in der Kritik, da sie Aerosole nicht so gut f iltern wie FFP2-Modelle.