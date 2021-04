Maturandin schreibt Kinderbuch - «Es gibt kaum Kindgerechtes über Leukämie»

In dem Buch erzählt Grit die Geschichte der kleinen Ela, die an Leukämie erkrankt. Für das Mädchen ist die Diagnose nicht greifbar, sie merkt aber, wie sehr die Krankheit an ihrer Familie zehrt. Elas Bruder Nick fragt gar die Eltern einmal, ob er Schuld sei an Elas Erkrankung. Grit erklärt in ihrem Buch den Kindern, dass Elas Blut krank ist und dass es für die Genesung viel Zeit und Unterstützung braucht.