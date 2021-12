Talk zum Jahresgespräch in der Firma – «Es gibt kein Anrecht auf Lohnerhöhung»

Der Talk mit Expertin Ursula Bergundthal und Experte Jörg Buckmann in voller Länge.

Die wichtigsten Fragen und Antworten siehst du hier in den Videos.

Die Expertin und der Experte kamen am Donnerstagmittag ins Studio von 20 Minuten zum Live-Talk.

Im Dezember und Januar finden in vielen Firmen die Jahresgespräche statt. Auf den Termin solltest du dich gut vorbereiten. Denn gut gewappnet kannst du Probleme ansprechen, die dich schon lange beschäftigen, oder deinen Lohn verbessern.

Wie du dabei am besten vorgehst, sagten eine Expertin und ein Experte am Donnerstagmittag im Live-Talk. Ursula Bergundthal, Personalexpertin, Dozentin und Ex-Personalchefin von Kuoni sowie Jörg Buckmann, Personalexperte, Buchautor und Ex-Personalchef der VBZ, beantworten im Studio die Fragen der Community.

Die wichtigsten Fragen und Antworten aus dem Live-Talk siehst du hier in den Videos:

«Bei 0,8 Prozent Lohnerhöhung kann man nicht viel verteilen»

Tom will wissen, wie viel mehr Lohn in Prozent er verlangen kann? «Es gibt kein Anrecht auf Lohnerhöhung», sagt Ursula Bergundthal. Die Lohnerhöhungen sollten angesichts der Teuerung bei etwa 0,8 Prozent liegen. Aber nicht alle in der Firma bekommen dann gleich viel. «Bei 0,8 Prozent kann man nicht viel verteilen», sagt die Personalexpertin.