Mindestens zehn Menschen wurden bei dem Abgang am frühen Morgen verletzt, Berichte über bestätigte Todesfälle gibt es bis anhin nicht.

Die Bewohner von insgesamt zwölf Häusern auf einem Hügel in der Kleinstadt Gjerdrum, 25 Kilometer nordöstlich von Oslo, wurden von einem nächtlichen Erdrutsch überrascht . Knut Opsahl und seine Frau packten ihre Hunde und rannten aus dem Haus, um sich in Sicherheit zu bringen.

Etwas später trafen sie Leute aus der Gegend, die Fotos gemacht hatten. « Ich sah mein Haus unten im Schlamm liegen. Eigentlich hatte ich nichts anderes erwartet, nachdem ich das Nachbarshaus verschwinden s ehen hatte», sagt Opsahl. Nun ha t d a s Paar a lles verloren. « Aber wir sind am Leben » , sagt der Mann optimistisch.

«Wir haben viele Nachbarn, die wir nicht erreichen können»

Am Mittwochabend suchten Rettungskräfte immer noch nach fünfzehn Menschen. Die Polizei erklärte auf Twitter: «Wir wissen nicht, ob diese Leute im Gebiet des Erdrutsches sind, ob sie im Urlaub sind oder aus anderen Gründen nicht in der Lage, die Polizei zu kontaktieren.»

Viele Bewohner sind über die Festtage verreist. So auch die 29-jährige Christina Brenden, die mit ihren Kindern die Weihnachtsferien in einer Hütte in Sjusjøen verbringt. Brenden hatte Glück, dass sie nicht zu Hause war - sie ist Knut Opsahls Nachbarin.