Trans Personen: «12-Jährige lassen sich nicht aus einer Laune heraus operieren»

Zwischen 2018 und 2021 haben sich in der Schweiz zehn trans Jungen im Alter von zehn bis 14 Jahren und 58 trans Jungen im Alter von 14 bis 18 Jahren einer beidseitigen Mastektomie unterzogen, sich also die Brüste entfernen lassen.

Überraschen Sie diese Zahlen?

David Garcia Nuñez: Nein. Sie widerspiegeln die Tatsache, dass die trans Bevölkerung zunehmend sichtbarer wird und dass bis vor wenigen Jahren absolut unhaltbare Zustände in der medizinischen Versorgung und der Rechtssicherheit herrschten. Das führte dazu, dass viele trans Personen einen grossen Bogen um die Spitäler machten. Die 68 Operationen in vier Jahren bestätigten die Aussagen von Expertinnen und Experten, dass diese Operationen die absolute Ausnahme darstellen. Trotz den grenzwertigen Zahlenspielereien dieses Vereins gibt es pro Kanton und Jahr im Schnitt weniger als einen Fall.

Haben Sie selber schon minderjährige Jugendliche beraten, die sich einer solchen Operation unterziehen möchten?

Am Innovations-Focus Geschlechtervarianz am Universitätsspital Basel fokussieren wir uns auf die Behandlung von erwachsenen trans Personen. In Ausnahmefällen haben wir auch Minderjährige und ihre Familien begleitet. Allerdings sind das wie erwähnt sehr seltene Fälle, schätzungsweise unter einem Prozent. Jährlich betreuen wir an die 250 bis 300 erwachsenen trans Personen.