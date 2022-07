Ebikon LU: Es gibt keine Antwort darauf, wer diesen Kornkreis gemacht hat

So sieht der Kornkreis in Ebikon aus.

In einem Weizenfeld in Ebikon LU ist ein Kornkreis über Nacht wie von Zauberhand entstanden. Entdeckt wurde er am Dienstagmorgen von einem Mitarbeiter der Pächterin. Der Kornkreis habe einen Durchmesser von etwa zehn Metern und zeige eine Sonne, wie «Pilatus Today» berichtete.