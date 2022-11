«Ob die Post in zehn Jahren noch täglich kommt, kann ich nicht sagen»

Talk mit Christian Levrat : «Es gibt keine Grarantie, dass die Post in zehn Jahren noch täglich kommt»

Darum gehts Die Community konnte Christian Levrat am Mittwoch Fragen stellen.

20 Minuten besuchte den Post-Präsidenten im Rahmen der Reihe «Live aus dem Chefbüro».

Die wichtigsten Fragen und Antworten siehst du hier in den Videos.

Ausnahmezustand wegen Black Friday, Swiss-ID-Zwang und Bundesratsambitionen – die 20-Minuten-Community konnte Ex-SP-Chef und Post-Präsident Christian Levrat Fragen stellen. Rund 200 Fragen trafen ein.

20 Minuten traf Levrat im Paketzentrum der Post in Härkingen (SO). Er stellte sich den Fragen der Leserinnen und Leser im Rahmen des Formats «Live aus dem Chefbüro».

«Die Post will grüne Logistikwege»

Die Post profitiert stark vom Black Friday, die Umwelt allerdings weniger. Viele Leute kaufen Dinge, die sie nicht brauchen und gratis mit der Post zurückschicken. Wie sieht Levrat den Shopping-Wahn? «Die Post will grüne Logistikwege anbieten. Wir planen bis 2030 schweizweit elektrisch zuzustellen und bis 2040 in der ganzen Wertschöpfungskette Netto-Null zu sein.

«Ich will meine Daten nicht an Facebook geben müssen»

Pavel fragt: Warum kann man ohne Swiss-ID keine Online-Dienstleistungen der Schweizer Post in Anspruch nehmen? Ist das noch Service Public? Levrat antwortet: «Ja, das ist der Kern von Service Public. Wir bieten für Schweizer Unternehmen mit Webauftritt eine einfache Log-in-Möglichkeit aus der Schweiz. Weder Sie noch ich sind froh, wenn wir Facebook die Daten geben müssen. Ich glaube, dass das auch die Schweizer Bevölkerung erwartet.»

«Meine Mutter will die Post per Brief und ich digital»

Wird die Post zukünftig nur noch an drei Tagen kommen? Levrat antwortet: «Wir brauchen Lösungen für alle. Damit meine Mutter ihre Post schriftlich bekommt und ich digital. Ich verspreche, dass wir Lösungen finden für die Bedürfnisse der Kundschaft. Ob es in zehn Jahren noch die tägliche Zustellung geben wird, kann ich nicht versprechen. Wir werden aber die Bedürfnisse der Leute erfüllen.»

«Von 20’000 Post-Angestellten bekommen nur 100 den Mindestlohn»

Iris fragt: Aktuell ist der Post-Mindestlohn bei 50’600 Franken im Jahr. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass der Mindestlohn steigt? Levrat antwortet: «Wir zahlen höhere Löhne als die Konkurrenz. Nur 100 bekommen den Mindestlohn. Aber es braucht generell eine Erhöhung des Mindestlohns in der ganzen Logistikbranche.»

Bekamen Sie den Job nur dank Bundesrätin Sommaruga?

Roman schreibt: Was entgegnen Sie Leuten, die behaupten, Sie hätten Ihren Job vor allem wegen Ihrer politischen Zugehörigkeit und Ihrer Kontakte zu Bundesrätin Sommaruga erhalten? «Dass ich vom Gesamtbundesrat gewählt wurde. Wir erbringen Service Public, sind einer der grössten Arbeitgeber. Deshalb braucht es ein intimes Gespür für die politischen Abläufe im Land. Es gab auch Präsidenten von praktisch allen Parteien.»

Bei der Frage zum Bundesrat weicht Levrat aus

Eva schreibt, stellvertretend für mehrere Leserinnen und Leser: Ich fand Sie als SP-Präsident schon immer super und sehe Sie künftig als Bundesrat. «Das freut mich, aber es gibt verschiedene Wege, der Schweiz zu dienen und das Postpräsidium ist ein sehr wichtiges Amt in einem sehr wichtigen Unternehmen. Das, was ich jetzt tue, ist wichtig für die Schweiz.»

Von den Jungfreisinnigen zum Gewerkschafter Christian Levrat (52) war von 2008 bis 2020 SP-Chef und damit einer der langjährigsten Parteipräsidenten. Seine politische Karriere begann der Welsche bei den Jungfreisinnigen und war später langjähriger Gewerkschafter. Levrat ist verheiratet, hat drei Kinder und wohnt in Vuadens (FR). Seine Tochter Marie Levrat ist ebenfalls SP-Politikerin und seit letztem Jahr im Kantonsparlament von Freiburg.