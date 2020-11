Bobby Browns Sohn wurde am Mittwoch leblos in seiner Wohnung in Los Angeles aufgefunden.

Bobby Brown jr. ist im Alter von 28 Jahren gestorben. Am Mittwoch wurde der Sohn von R&B-Star Bobby Brown (51) und dessen Jugendliebe Kim Ward leblos in seiner Wohnung in Los Angeles aufgefunden. Jetzt gibt es Neuigkeiten: Gemäss dem US-Portal TMZ.com und Quellen aus dem familiären Umfeld sollen Bobby Brown jr. vor seinem Tod grippeähnliche Symptome geplagt haben. An Covid-19 war er aber nicht erkrankt.