Pessimistische Prognosen dominierten bei einigen Epidemiologen für die Zeit nach den Feiertagen. «Weihnachten und auch die erhöhte Reiseaktivität werden die sowieso schon viel zu hohen Infektionszahlen noch weiter anfeuern», sagte die Genfer Virologin Isabella Eckerle kurz vor Weihnachten. Auch der Bundesrat schloss am 6. Januar einen erneuten Anstieg der Fallzahlen nach den Feiertagen nicht aus. Zudem wurden in der Schweiz bisher 88 Fälle des mutierten Coronavirus bestätigt.

Bis jetzt blieb eine Explosion der Fallzahlen nach den Feiertagen jedoch aus: Der 7-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei rund 3300 Fällen. Während die Zahl der täglichen Neuansteckungen in den letzten Wochen öfter bei 4000 bis 5000 Fällen lag, meldete das BAG am Freitag noch 3220 Fälle.

«Hohe Anzahl Fälle bei viel zu tiefer Testrate»

Nicola Low, Epidemiologin an der Universität Bern und Mitglied der Covid-19-Taskforce, verneint. «Auf keinen Fall gibt es einen Grund zum Aufatmen», sagt sie. Die Schweiz weise eine hohe Anzahl Fälle bei einer im Verhältnis viel zu tiefen Testrate auf. Zum Vergleich zieht sie Australien heran. «In Australien werden pro Tag rund 60’000 Tests gemacht, wovon gerade einmal 20 positiv ausfallen.» In der Schweiz dagegen seien bei lediglich 26’000 Tests über 3000 positiv.

«Explosion könnte schon da sein»

Auch die aktuell etwas tiefere Anzahl an Hospitalisierungen und Todesfällen deutet für die Epidemiologin nicht auf eine Entspannung hin. «Wenn an einem Tag 75 Menschen sterben, sind das 75 zu viel, und das ist absolut schrecklich.»

Neue Massnahmen

Falls notwendig, will der Bundesrat am 13. Januar zusätzliche Massnahmen ergreifen, wie aus einem Begleitschreiben des Innendepartements an die Kantone hervorgeht. Geplant sind eine Homeoffice-Pflicht und die Schliessung von Läden des nichttäglichen Bedarfs. Geht es nach Nicola Low, gibt es keine Zeit mehr zu verlieren. «Je schneller diese Massnahmen umgesetzt werden, desto schneller können wir wieder in eine angenehmere Lage zurückgehen.»