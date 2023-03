Thailand: «Es gibt keinen schnellen Ersatz» – Schweizer stranden in Phuket

Ein Rückflug nach Zürich ist frühestens am Montag oder Dienstag möglich.

IMAGO/Russian Look

Der Edelweiss-Flug WK51 von Phuket nach Zürich wurde am Donnerstag abgesagt. Ein News-Scout meldet, dass es beim Hinflug am Flugzeug Schäden gegeben habe. «Schweizerinnen und Schweizer kommen nicht nach Hause, es gibt keinen schnellen Ersatz», sagt sie zu 20 Minuten. Ihre Eltern sitzen nun in Thailand fest.