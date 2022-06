Interview: Erdölkonzerne wehren sich – «Niemand wird an den Tankstellen abgezockt»

1 / 9 Roland Bilang ist Geschäftsführer von Avenergy, das bis 2019 Erdöl-Vereinigung hiess. Avenergy Bilang wehrt sich gegen den Vorwurf, Autofahrerinnen und Autofahrer würden an Schweizer Tankstellen abgezockt. 20min/Simon Glauser Die Preise sind in den letzten Monaten rasant gestiegen. 20min/Matthias Spicher

Der Preisüberwacher hat eine Untersuchung gegen die Tankstellenbetreiber eingeleitet. Es besteht der Verdacht, diese könnten zu hohe Margen verlangen und von den hohen Benzinpreisen profitieren. Auch Grünen-Präsident Balthasar Glättli wirft den Mineralölkonzernen vor, die Menschen an der Tankstelle abzuzocken. Roland Bilang, Geschäftsführer des Wirtschaftsverbands Avenergy*, nimmt Stellung.

Haben die Mineralölkonzerne seit Kriegsbeginn ihre Gewinne gesteigert?

Nein. Dieser Vorwurf ist auch nicht logisch. Der Rohölpreis ist durch den Krieg sprunghaft angestiegen. Auch die Strom- und Gaspreise sind gestiegen. Beim Raffinieren des Rohöls wird sehr viel Energie benötigt, was unsere Einkaufspreise in die Höhe treibt. Das führt zum teuren Benzin, nicht die hohen Margen der Tankstellenbetreiber. Wir zocken an der Tankstelle niemanden ab.

Also sind die Margen nicht gestiegen?

Die Margen unserer Mitglieder fallen unter das Geschäftsgeheimnis. Es gibt aber keine Anzeichen auf überhöhte Margen und Gewinne oder Preisabsprachen. Das hat auch die Wettbewerbskommission kürzlich festgehalten.

Grünen-Präsident Glättli wirft Ihren Mitgliedern vor, vom Krieg zu profitieren.

Es gibt Kriegsprofiteure, nämlich die Fördergesellschaften, die gleich viel Aufwand haben, das Rohöl zu fördern, dieses aber zu einem doppelt so hohen Preis verkaufen können. Wir wehren uns aber vehement gegen diesen Vorwurf.

Auch der Preisüberwacher hat eine Untersuchung eingeleitet.

Wir sind mit ihm im Gespräch, doch er konnte bisher keinerlei belegbare Gründe für seinen Verdacht vorlegen.

Wenn das Benzin zwei Franken kostet, wie viel streicht der Tankstellenbetreiber ein?

Wie gesagt, die genauen Margen kennen wir nicht. Grob kann man sagen: Kostet das Benzin 2.30 Franken im Monatsschnitt, sind es etwa 30 Rappen. Die Margen sind in den letzten Jahren recht konstant geblieben. An den Bund gehen 93 Rappen. Der Rest, also rund die Hälfte, ist der Einkaufspreis. Was man nicht vergessen darf: Die Marge ist nicht der Gewinn. Damit bezahlen wir Transportkosten, die Betriebskosten für die Tankstellen, die Löhne und so weiter.

Wann sinken die Preise wieder?

Ohne staatliche Eingriffe wird das wohl leider nicht so schnell passieren. Das Öl-Embargo gegen Russland ist eine künstliche Verknappung. Bis der Handel mit anderen Anbietern steht, dauert es eine Weile. Dazu kommen Corona-bedingte Engpässe bei den Raffinerien und der Unsicherheitsfaktor Krieg.

Also braucht es die Senkung der Mineralölsteuer?

Wir waren erst dagegen, jetzt mussten wir umdenken: Weil die Nachbarländer die Preise künstlich gesenkt haben, ist die Schweizer Hochpreisinsel noch höher geworden. Das befördert den Tanktourismus. Wenn in Italien oder Deutschland das Benzin 30 Rappen günstiger ist als in der Schweiz, verlieren wir Umsatz und die Tankstellen in den Grenzregionen sind in Gefahr. Das schadet auch dem Bund, weil Steuereinnahmen ins Ausland abfliessen. Wir bedauern, dass Europa das angezettelt hat.

Die Allgemeinheit soll also einspringen, um Ihre Gewinne abzusichern?

Erstens: Wir sind nicht die Pharmaindustrie mit Milliardengewinnen. Zweitens: Auf unsere Marge hat eine Steuersenkung keinen Einfluss. Bleiben die anderen Grössen wie der Einkaufspreis gleich, werden von 30 Rappen Tankrabatt 30 Rappen bei den Endkunden ankommen.

In Deutschland oder Italien war das aber anders.

Es kann nicht erwartet werden, dass ein Tag nach dem Entscheid das Benzin an der Tankstelle 30 Rappen günstiger ist. Das Benzin, das noch in den Lagern der Tankstellen ist, wurde noch zum höheren Steuersatz eingekauft. In Italien sind zur Zeit der Steuererleichterung die Rohölpreise stark gestiegen und haben den Steuerrabatt «aufgefressen». Aber klar: Wir profitieren auch vom Rabatt, weil die Kunden dann weiterhin bei uns tanken und nicht im Ausland.

*Avenergy hiess bis 2019 Erdöl-Vereinigung und vertritt die Interessen der Importeure flüssiger Brenn- und Treibstoffe.