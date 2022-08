Aufruf zum Wassersparen: «Leute wässern zum Abkühlen ihre Wand, das ist völlig daneben»

Garten vertrocknen lassen

Pflanzen solle man wirklich nur bewässern, wenn sie auch wichtig seien für die Biodiversität, sprich gut für Tiere und Umwelt, so die Gemeinderätin. «Das Giessen der Pflanzen sollte in der Nachtzeit zwischen 22 Uhr und sechs Uhr stattfinden», steht entsprechend in der amtlichen Mitteilung dieser Woche. Dann sei die Wasserverdunstung am geringsten.