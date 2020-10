Kollektion von Pin-up-Model«Es gibt Leute, die zahlen 219 Franken für ein T-Shirt»

Gegenüber 20 Minuten sagte sie, dass ihr die Idee während des Lockdown gekommen sei. «Mir wurde bewusst, dass man sich jetzt für die Menschen, die am wenigsten haben, einsetzen muss.»

Wonderbabe heisst das neue Modelabel des international bekannten Basler Pin-up-Models Zoe Scarlett, das sie zu Beginn des Jahres lancierte. «Geplant war für dieses Label etwas ganz anderes, das fiel jedoch durch Corona ins Wasser», erzählt Scarlett im Gespräch mit 20 Minuten. Die Pandemie war es auch, die sie dazu bewegte, sich für Bedürftige einzusetzen. Zusammen mit dem Grafiker Elvis Greven und der Firma Permatrend machte sie sich deshalb an die Gestaltung der Shirts.

«Als die Pandemie begann, sah ich etliche Schlagzeilen darüber, wie die Firmen oder die Promis jetzt leiden, und ich dachte mir nur, wieso redet keiner über die Obdachlosen? Als dann der Lockdown kam, wurde mir bewusst, dass man sich jetzt für die Menschen, die am wenigsten haben, einsetzen muss.»

Auch sie selbst könne seit dem Beginn der Pandemie ihrem Beruf als Moderatorin und Eventmanagerin nicht mehr nachgehen, die Arbeit an ihrem neuen Projekt mache das Ganze aber wieder wett, auch wenn sie damit keinen Gewinn macht. «Mit den T-Shirts von Wonderbabe hatte ich plötzlich eine neue Verantwortung. Anhand der vielen positiven Rückmeldungen habe ich gemerkt, wie viel Freude ich den Leuten damit bereiten kann, und das hat auch mir sehr viel neue Freude bereitet.»

«Es hat mich überrascht, wie grosszügig die Menschen sind»

Dass die T-Shirts so beliebt sind, hätte die 35-Jährige nie erwartet. «Über Social Media hat sich das extrem schnell herumgesprochen, und ich bin wahnsinnig dankbar, dass die Leute das Projekt so unterstützen», sagt sie. Noch mehr habe sie aber überrascht wie grosszügig die Menschen sind. «Ein T-Shirt kostet bei uns 19 Franken. Der Kunde kann aber selbst entscheiden, ob er noch mehr spenden will und wie viel. Es gibt dann wirklich Leute die 219 Franken für das T-Shirt bezahlen.»