Katar: «Es gibt Menschenrechtsverletzungen» – Flick spricht sich gegen WM aus

McDonald’s und drei andere Hauptsponsoren unterstützen die Forderung, dass die Fifa Entschädigungen an die Bauarbeiter zahlen muss.

In zwei Monaten beginnt die Fussball-WM in Katar.

In zwei Monaten wird die WM in Katar angepfiffen. Die Austragung im Emirat wird seit längerer Zeit kritisiert. Üble Menschenrechtsverletzungen bei den Bauarbeiten der WM-Stadien sowie die fehlende Nachhaltigkeit werden am schärfsten bemängelt. Nun spricht sich Hansi Flick, deutscher Bundestrainer, öffentlich und sehr konkret gegen die Vergabe der Weltmeisterschaft nach Katar aus.