«Es gibt mir ein Gefühl von Normalität»

Langhaar 27.04.2020, 14:47

Mein Coiffure in 8041 arbeitet ohne Schutzmaske und Handschuhe einzig ein Desinfektionsmittel steht am Eingang. Viel wartende Kunden und überall Haare am Boden statt alles zu reinigen nach jedem Kunden. Nein da gehe ich so nicht Haare schneiden es gruust mir so!