Er hatte sein Fahrzeug schwer beladen und war so im Verkehr unterwegs.

Die Polizei stoppte in Kreuzlingen einen Rollerfahrer.

«Eines muss man dem Mann lassen. Wer seinen Roller beladen mit einer riesigen Segel-Tasche und mehreren Kisten Krimskrams durch den Stadtverkehr von Kreuzlingen steuert, hat schon fast zirkusreife Balancier-Künste», so die Kantonspolizei Thurgau in einem aktuellen Facebook-Post.

Unter dem Facebook-Post äussern sich mehrere Personen. Jemand schreibt: «Eine reife Leistung.» Eine andere Person meint, das seien ja Zustände, wie in Südostasien, wo Roller auch schwer beladen unterwegs sind. Da pflichtet eine andere Person bei und kommentiert, das sei in anderen Ländern schon fast eine «Leerfahrt». Eine Frau schreibt: «In Thailand kein Problem mit so einer Ladung. Sowas sieht man tagtäglich dort.» Ein User bilanziert: «Es gibt nichts, das es nicht gibt.»