Tod von Jason Dupasquier - «Es gibt nichts Gefährlicheres als den Motorrad-Rennsport»

Am gefährlichsten sei es für die Fahrer, wenn sie stürzen und unmittelbar hinter ihnen noch weitere Rennpiloten herannahen. «Bei einem Tempo von 200 kann niemand reagieren oder gar abbremsen, das passiert in einem Bruchteil von Sekunden», sagt Siegrist. Im Unterschied zur Formel 1 lande man ohne Schutz des Cockpits nach einem Sturz direkt auf dem Asphalt. «Die Fahrer wissen, dass es gefährlich ist, sie verdrängen es einfach.» Etwas anderes bliebe ihnen gar nicht übrig: «Wenn ein Töfffahrer in einem Rennen an so etwas denkt, bringt er keine Höchstleistungen», so Siegrist.