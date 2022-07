Expertin verrät: Mit diesen Outfits punktest du beim Bewerbungsgespräch

Einige Dinge kannst du beim Bewerbungsgespräch nicht beeinflussen. Wie du vor Ort erscheinst und was du anziehst, um einen guten Eindruck zu hinterlassen, aber schon. Wir haben mit Bewerbungsexpertin Selma Kuyas über den richtigen Auftritt beim Jobinterview gesprochen.

Hallo Selma, um gleich zur Sache zu kommen: das richtige Outfit für das persönliche Gespräch: Was rätst du grundsätzlich?

Am wichtigsten ist, dass man diese Frage vorab mit der HR-Person abklärt und nachfragt: Was ist euer Dresscode? Es gibt nichts Schlimmeres, als underdressed zu einem Vorstellungsgespräch zu erscheinen. Menschen fällen innert weniger Sekunden eine Entscheidung, wie jemand wirkt. Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck.

Was, wenn man keine zufriedenstellende Antwort bekommt?

Dann würde ich mich so kleiden, wie wenn ich an ein Familienfest gehe. So, dass auch das Grosi zufrieden wäre.