Lange WC-Sitzungen: «Es gibt nichts Schöneres!»

«Das ist absurdes Verhalten. Ich verstehe nicht, wieso das so viele Männer machen. Was ist so verdammt reizvoll daran, auf der Toilette zu sitzen?», schreibt eine Frau.

«WC-Zeit ist Privatzeit. Okay?!»

Der Fall gibt in der Community zu reden. Zahlreiche Leserinnen und Leser können das Bedürfnis ihres Mannes nachvollziehen. «Es gibt nichts Schöneres!» und « WC-Zeit ist Privatzeit. Okay?!» , kommentieren User Dog13 und Dr.Atom. Das sieht auch User Sehr_kritish so: «Das WC ist der einzige Ort, an dem Mann seine Ruhe hat.»

Andere wiederum nehmen Anteil an der Situation der Frau: «Unglaublich. Bei uns gehört das Handy nicht aufs Klo. Das kann man alles auch auf dem Sofa machen», so pete71. Auch JohnnyJohn findet: «Gibt schönere Orte zum Verweilen. Länger als zwei Minuten brauche ich nicht dafür.» User Innerschwyz kommentiert: «Obermühsam, wenn nur ein WC vorhanden ist …» Und Melissa66 erzählt: «Mein Freund ist auch immer über 30 Minuten auf dem Klo. Ich finde es rücksichtslos und respektlos. Was machen die da so lange?»